 

Корабли ЧФ вышли в море для отработки задач по обороне побережья Крыма

12.02.2022, 6:24, Новости дня
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Корабли Черноморского флота (ЧФ) вышли из Севастополя и Новороссийска на полигоны боевой подготовки для отработки в ходе учений задач по обороне побережья Крымского полуострова и пунктов базирования флота, морских коммуникаций и районов экономической деятельности, сообщили в пресс-службе флота.

«Корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота вышли из Севастополя и Новороссийска на полигоны боевой подготовки в ходе начального этапа учения, которое проводится под руководством командующего ЧФ адмирала Игоря Осипова», – приводит слова представителя пресс-службы флота ТАСС.

Отмечается, что на учениях военнослужащие отработают действия по обороне морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил ЧФ, а также объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз условного противника. «На различных этапах учений корабельные соединения и подразделения береговых войск, авиация флота выполнят комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетных и бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям», – информировали в пресс-службе.

На флоте уточнили, что для выполнения задач в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействовано более 30 боевых кораблей различного класса из состава Черноморского и других флотов. Среди них – фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны.

В пресс-службе напомнили, что учения корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск Черноморского флота проводятся в рамках подготовки к военно-морскому учению под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова. Всего к участию в мероприятиях ВМФ РФ привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 тыс. единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.

Накануне на учения вышли дивизионы мобильных береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» из состава береговых ракетно-артиллерийских бригад Черноморского флота, дислоцированных в Крыму и Краснодарском крае.



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