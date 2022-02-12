 

Макрона раскритиковали за отказ от ПЦР-теста перед встречей с Путиным

12.02.2022, 5:41, Новости дня
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Французского президента Эммануэля Макрона в Сети раскритиковали за отказ от сдачи ПЦР-теста на коронавирус в ходе визита в Москву из-за якобы опасений, что его ДНК попадет «в руки России».

«Да ведь он уже сотни раз мог оставить свою ДНК в России… на чашке кофе, бутылке воды или микрофоне. Хватит держать нас за идиотов» – цитирует пользователя Twitter Don Vito РИА «Новости».

«Он что, боится, что его клонируют? Да если б им нужна бы его ДНК, они бы ее уже давно получили», – поддержал предыдущего комментатора Jennifer G.Lhomoy.

«Да, господин президент, ПЦР-тесты должны сдавать все, даже вы», – добавила Marie Louise.

«Почему он отказался? Боялся, что его отравят? Он не прав», – отметил BBoisadan.

«Он может сдать перед отъездом хоть пятьдесят таких тестов, однако, если по приезду тебя попросили его сдать вновь, то ты должен это сделать. Иначе ты показываешь свое неуважение», – подвел итог LaeckoChon.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники в Елисейском дворце, что Макрон якобы отказался сдавать ПЦР-тест, и был вынужден соблюдать социальную дистанцию в общении с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Мы понимали, что отказ будет означать отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы ДНК президента попало в их руки», – сказал источник, объяснив причину отказа от тестирования.



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