Антонов ответил на заявления США о сроке «вторжения» РФ на Украину

Заявления американских политиков о том, что РФ якобы «нападет» на Украину во время Олимпиады или после завершения международных соревнования, не подкреплены никакими доказательствами, Вашингтон продолжает «пускать пыль в глаза», сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов в ответ на вопрос Newsweek.

«Ремарки [помощника американского президента по национальной безопасности] Джейка Салливана выдержаны в алармистском ключе. Усматриваем в подобных заявлениях лишь стремление администрации максимально повысить градус пропагандистской кампании против нашей страны. Сформировать у общественности впечатление, что «агрессия» неминуема», – указал дипломат, слова которого приводятся в на странице дипмиссии в соцсети Facebook.

«Комментарии политиков о том, что РФ «нападет» на Украину во время Олимпиады или после нее, не подкреплены никакими доказательствами. Вашингтон лишь продолжает «пускать пыль в глаза», основываясь на неких разведданных, деталей которых не приводит», – подчеркнул Антонов.

При этом, как обратил внимание российский дипломат, даже в Соединенных Штатах обозреватели «отмечают, что доверие американских граждан к подобным голословным утверждениям резко снизилось». «В свою очередь российское руководство неоднократно заявляло о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается», – подытожил Антонов.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что РФ якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как утверждает американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» РФ на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что «истерика Белого дома показательна как никогда» и объясняется тем, что «англосаксам нужна война», каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Кроме того, в МИД подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований РФ по гарантиям безопасности.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.