 

Шойгу указал главе минобороны Британии на рост напряженности в Европе

12.02.2022, 5:02, Новости дня
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На европейском континенте обстановка становится все более напряженной, но в этом нет вины России, сообщил российский министр обороны Сергей Шойгу в ходе встречи с британским главой минобороны Беном Уоллесом.

«Рад приветствовать вас в Москве, в Минобороны России. Военно-политическая обстановка в Европе становится все напряженнее и напряженнее. И далеко не по нашей вине. Не совсем и не всегда понимаем причины нагнетания этой напряженности. Но, тем не менее, видим, что она растет», – цитирует Шойгу РИА «Новости».

Он добавил, что российская сторона рассмотрела ответ Соединенных Штатов и НАТО по гарантиям безопасности. «Сейчас это все рассмотрено. Думаю, что в ближайшее время наш ответ также последуете, – подчеркнул российский министр.

Он выразил надежду, что в ходе встречи с Уоллесом удастся обсудить актуальные вопросы снижения напряженности в Европе.

Напомним, в пятницу министр обороны Британии Бен Уоллес прибыл с официальным визитом в Москву для переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

До этого проходила встреча главы МИД Британии Лиз Трасс с российским коллегой Сергеем Шойгу. В ходе переговоров Трасс оконфузилась, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД.



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