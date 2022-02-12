 

Украина попросила Россию объяснить военную активность у границ страны

12.02.2022, 5:02, Новости дня
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В Россию отправлен запрос от МИД Украины с требованием объяснить детально ситуацию, связанную с военной деятельностью у границ Украины и в Крыму, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

«Согласно положениям Венского документа, РФ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований, а также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней», – написал Кулеба в своем Twitter.

На предоставление информации у РФ есть 48 часов. Если ответа не поступит или он будет недостаточным, то Украина обратится к РФ и к другим государствам-участникам Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет предоставить разъяснения.

«Мы продолжим использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности Украины», – добавил Кулеба.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».



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