Москва обвинила Запад в попытке дискредитации требований по безопасности

Скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований РФ по гарантиям безопасности, оправдание западных геополитических устремлений, говорится в сообщении МИД РФ о масштабной дезинформации западных СМИ о «вторжении» РФ на Украину.

В дипведомстве указали, что в конце 2021 – начале 2022 г. мировое информационное пространство столкнулось с беспрецедентной по своей масштабности и проработанности медийной кампанией, цель которой – убедить мировую общественность в том, что РФ якобы готовит вторжение на территорию Украины, передает ТАСС.

«В данном досье собраны и задокументированы некоторые из наиболее ярких фейковых публикаций в западных СМИ. Они доказательство того, что против Москвы ведется скоординированная информационная атака, нацеленная на подрыв и дискредитацию справедливых требований РФ относительно обеспечения гарантий безопасности, а также оправдание западных геополитических устремлений и военного освоения территории Украины», – говорится в сообщении российского дипведомства.

На Смоленской площади указали, что «СМИ, вопреки стандартам честной журналистики, распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы».

«При этом игнорировались подробные и аргументированные разъяснения российских официальных лиц, в частности многократные заверения в приверженности РФ мирному дипломатическому урегулированию кризиса на Украине на основе минского Комплекса мер, ссылки на национальное суверенное право государств осуществлять передислокацию вооруженных сил на своей территории, а также заявления об оборонительном характере воинских учений, проводимых совместно с вооруженными силами Белоруссии. Кроме того, игнорировались озабоченности Москвы, указывающей на то, что это Запад продвигает свою военную инфраструктуру к границам России, оказывает военно-техническую помощь Украине, вооружает ее, направляет своих военных инструкторов, проводит масштабные и опасные военные учения», – отметили в министерстве.

Там также указали, что, по сути, западные медиа обслуживали политический заказ своих правительств, скоординировано тиражируя недостоверную информацию, участвуя в полномасштабной информационной войне.

В дипведомстве отдельно обратили внимание на позицию официальных лиц западных стран в условиях массированной дезинформационной кампании против России. «Они всячески избегают давать ей должную оценку, тем самым, по сути, подтверждая свою причастность к фейкам и вбросам. Показательны в этом контексте высказывания представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано по ситуации вокруг вброса Bloomberg о якобы начале вторжения РФ на Украину», – добавили в министерстве. – Даже когда дезинформация официально была признана как таковая самим ее источником, политик, вынужденно отвечая на вопрос СМИ (об инициативном комментировании не идет и речи), охарактеризовал ее как «ошибка с коротким сроком жизни». То есть, признав явный подлог, по сути, попытался его оправдать тем, что он не имел последствий».

Таким образом, подчеркнули на Смоленской площади, «можно говорить о сговоре властей западных стран и СМИ в целях нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины путем массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах, в частности, чтобы отвлечь внимание от собственных агрессивных действий».

Министерство иностранных дел РФ привело большое количество примеров масштабной дезинформационной кампании западных СМИ. В первую очередь на Смоленской площади обратили внимание на американские средства информации.

В МИД подчеркнули, что тон всей кампании ожидаемо задают наиболее цитируемые ресурсы из США, характер публикаций которых «выдержан в нарочито экспрессивной манере». В ведомстве обратили внимание на то, что «особую роль в рамках данной активности взяло на себя тесно связанное с американским политистеблишментом информационное агентство Bloomberg, которое за недавнее время дважды отметилось ничем не подтвержденными сознательными фейками, которые пришлось опровергать на самом верху».

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После США вторым по активности медиаполем стало информпространство ФРГ – важного союзника США в НАТО и локомотива ЕС. «На роль основного исполнителя фейковых заказов был выбран весьма популярный журнал Bild, а конкретно его штатный автор Ю. Репке», – отметили в дипведомстве. В МИД РФ не оставили без внимания и СМИ Великобритании, «которые в большом количестве и весьма часто печатают сообщения о «вторжении», пользуются теми же риторическими приемами, что и другие их коллеги по блоку НАТО».

На Смоленской площади указал и на СМИ, «казалось бы, нейтральной Швейцарии». Так, собственный корреспондент телеканала SRF в Москве Д. Науэр в телесюжете от 28 января утверждает, что «Россия перебрасывает огромные силы на границу с Украиной. За тысячи километров из Сибири пригнали военную технику, в том числе и танки». «При этом в качестве видеосопровождения используются кадры отработки учебных задач на полигонах подразделениями общевойскового объединения ЮВО, тем самым создавая у зрителя ложное впечатление стягивания наступательных вооружений к границам с Украиной для реализации существующих только в головах западных пропагандистов агрессивных планов Москвы», – указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ отметили также французские средства массовой информации. «Имеющие давнюю публицистическую традицию СМИ Франции отрабатывают фейковую повестку в своем стиле: используя литературные обороты, стараясь брать не фактологией, а образностью. В качестве примера таких публикаций можно назвать репортаж спецкорреспондента французского журнала Le Point Г. Перрье из Киева от 3 февраля этого года», – указали в российском внешнеполитическом ведомстве. В МИД РФ обратили внимание в том числе на публикуемую информацию в СМИ ЕС, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Норвегии, Дании, Исландии, Швеции, Австралии и Японии.

Накануне Москва отказалась принимать коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова о понимании принципа неделимости безопасности, подчеркнув, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и РФ – НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет. Как подчеркнул первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, переговоры по гарантиям безопасности не могут длиться вечно. Он напомнил о наличии в РФ специалистов на случай необходимости военно-технического ответа по причине отсутствия прогресса в диалоге с Западом.

Днем ранее президент Владимир Путин поручил МИДу добиться от США и НАТО исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности для России. Он также заявил, что Москва готовит ответ в Вашингтон и в НАТО по гарантиям безопасности.

В среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности. Он также заметил, что в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше.

В прошлый вторник президент РФ Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. 26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.

Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения РФ по безопасности.

В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство РФ в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.

В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих РФ систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД РФ распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО РФ предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).