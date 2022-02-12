Байден сообщил руководству ЕС и НАТО, что Путин готов вторгнуться в Украину в ближайшие дни – СМИ

Обращение Байдена к союзникам последовало за совещанием в оперативном штабе в Белом доме, на котором обсуждались последние разведданные о наращивании вооруженных сил России и о планах Путина.

Европейский дипломат сказал изданию, что после этого США запросили срочный звонок союзникам по НАТО и главам ЕС, чтобы поделиться новой разведывательной информацией.

По словам Байдена, США считают, что Путин решил осуществить вторжение в Украину, которое, согласно дипломатическим источникам, может произойти в ближайшие несколько дней.

Вскоре после видеоконференции западных лидеров советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан призвал граждан США, находящихся в Украине, покинуть страну в течение одного-двух дней.

При этом в официальных заявлениях участников видеоконференции, опубликованных на момент выхода новости, ничего не говорилось о словах Байдена по поводу скорого наступления России на Украину. Пресс-служба Белого дома пока что не опубликовала заявление по итогам встречи.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.

8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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