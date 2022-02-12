 

Внешнее управление Россией

12.02.2022, 4:44, Разное
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Как иностранные политики бегут в российский бизнес: вглядитесь в эти лица.


Бывший канцлер Германии Герхард Шредер и президент РФ Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Вспомнив путь известного немецкого политика Герхарда Шредера в российскую экономику, мы задумались: сколько иностранных политиков уходит в почетную отставку через российский бизнес? Мы проверили списки аффилированных лиц 45 крупнейших российских публичных акционерных обществ и нашли там 14 иностранных политиков. Среди них — коллега Шредера по должности и еще один федеральный канцлер Австрии Вольфганг Шлюссель, бывший премьер-министр Франции Франсуа Вийон и даже один индийский депутат.

Алексей Макаркин

профессор НИУ ВШЭ первый вице-президент Центра политических технологий:

— В РФ изначально приглашали политиков для солидности, когда только приходили на рынки. Политики хотят легально заработать — это обычная практика для «отставников».

С российскими компаниями несколько сложнее. Частные компании заинтересованы в лоббистах на мировых рынках: здесь тоже нет ничего оригинального. Государственные же проделали эволюцию.

Вначале, как представляется, речь также шла прежде всего о лоббизме, но затем, когда западные страны стали вводить санкции, то стало ясно, что лоббизм здесь не слишком эффективен. Поэтому сейчас речь может идти скорее о благодарности за позитивное отношение к политике РФ — тем более что среди западных политиков оно становится все более редким.

В случае с госкомпаниями происходит согласование на политическом уровне. Возможно, советуются, чтобы не было политических рисков внутри самой России.

Анастасия Ларина, дата-отдел

Источник: Новая газета



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