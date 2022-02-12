Прокуратура начала проверку после падения ледяной глыбы на ребенка в Твери

Тверская прокуратура проводит проверку по факту падения глыбы льда на десятилетнего ребенка, которого госпитализировали в больницу, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратурой Московского района города Твери проводится проверка по факту падения ледяной глыбы на десятилетнего ребенка», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По предварительной информации, в пятницу около 15.30 возле дома по Волоколамскому проспекту играли дети, они собирали ледяные глыбы и относили на расположенную рядом площадку, на одного из них с кровли упала ледяная глыба. «В настоящее время мальчик находится в ДОКБ», – уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что на момент происшествия половина крыши жилого дома была очищена от снежной наледи, под неочищенной частью специального ленточного ограждения территории не было. В ходе проверки прокуратура даст оценку деятельности ТСЖ.

Ранее следователи и прокуратура начали проверки по факту госпитализации жительницы Саратова, которой на голову с крыши дома упала ледяная глыба.