 

Байден подписал указ о блокировании 7 млрд долларов афганских активов в США

12.02.2022, 4:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о блокировании 7 млрд долларов активов Центрального банка Афганистана в США, сообщил на специальном телефонном брифинге представитель американской администрации высокого ранга.

По информации источника, в целом Центральный банк Афганистана размещал за рубежом резервы в размере более 9 млрд долларов, «в том числе 7 млрд долларов хранились в Соединенных Штатах». «Сегодня утром президент Байден подписал указ о блокировании активов Центрального банка Афганистана, которые находятся на хранении в американских финансовых институтах», – передает ТАСС его слова.

Как при этом отметил ведущий брифинга, «после этого мы будем стремиться способствовать предоставлению доступа к порядка 3,5 млрд долларов для обеспечения нужд афганского народа и Афганистана». По его словам, еще половину замороженных активов ЦБ Афганистана США зарезервируют для возможной выплаты компенсаций по искам в американских судах для родственников жертв терактов, в том числе 11 сентября 2001 года.

Тем временем центральный банк РФ ожидаемо повысил ключевую ставку восьмой раз подряд на 1 п.п. – до 9,5% годовых.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как рубль понес геополитический ущерб, а также анализировала, как выгоднее распорядиться сбережениями в 2022 году.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12 / США не стали снимать вопрос обмена заключенными с Россией

11.01 / Жапаров побеждает на выборах президента Киргизии

22.10 / Послы США, Евросоюза и Великобритании призвали Украину преодолеть коррупционное влияние на систему судопроизводства

26.11 / На “Электротяжмаше” началась реализация программы финансового оздоровления – Фонд госимущества

13.09 / ЦИК зафиксировал рекорд и антирекорд явки на выборы в региональные парламенты

20.11 / В ГБР заявили, что не вызывали участников Майдана на допросы

11.10 / Суд вынес приговор мужу убитой рязанской журналистки

22.09 / Зеленский в Нью-Йорке пригласил американских инвесторов стать частью процесса трансформации Украины

08.05 / Посольство США приняло приглашение посетить парад Победы на Красной площади

12.07 / В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика