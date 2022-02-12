Байден подписал указ о блокировании 7 млрд долларов афганских активов в США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о блокировании 7 млрд долларов активов Центрального банка Афганистана в США, сообщил на специальном телефонном брифинге представитель американской администрации высокого ранга.

По информации источника, в целом Центральный банк Афганистана размещал за рубежом резервы в размере более 9 млрд долларов, «в том числе 7 млрд долларов хранились в Соединенных Штатах». «Сегодня утром президент Байден подписал указ о блокировании активов Центрального банка Афганистана, которые находятся на хранении в американских финансовых институтах», – передает ТАСС его слова.

Как при этом отметил ведущий брифинга, «после этого мы будем стремиться способствовать предоставлению доступа к порядка 3,5 млрд долларов для обеспечения нужд афганского народа и Афганистана». По его словам, еще половину замороженных активов ЦБ Афганистана США зарезервируют для возможной выплаты компенсаций по искам в американских судах для родственников жертв терактов, в том числе 11 сентября 2001 года.

Тем временем центральный банк РФ ожидаемо повысил ключевую ставку восьмой раз подряд на 1 п.п. – до 9,5% годовых.

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