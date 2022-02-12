Уоллес рассказал Шойгу о политике поставок оружия Украине

Британская сторона поставляет украинской ограниченное количество вооружений, сообщил глава минобороны Британии Бен Уоллес в ходе диалога с российским коллегой Сергеем Шойгу.

«Это первая встреча главы минобороны Великобритании с министром Шойгу с 2013 года, это девять лет. Понять обеспокоенности друг друга и иметь каналы связи – намного лучше, чем не иметь ничего, и я жду с нетерпением продолжения взаимодействия с министром Шойгу, а мой начальник штаба обороны [Тони Радакин] с [главой Генерального штаба ВС РФ Валерием] Герасимовым», – цитирует Уоллеса ТАСС.

Поставки вооружения на Украину носят ограниченный характер, сказал Уоллес, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Лондон поставляет Киеву лишь ракеты ближнего действия, которые необходимы для защиты.

Британская сторона полагает, что необходимо наладить каналы коммуникации с российскими военными.

Уоллес добавил, что британская сторона серьезно относится к заявлениям российского военного руководства.

«Он (Шойгу) очень опытный министр, как и глава Генерального штаба ВС РФ Валерий] Герасимов, и когда они говорят мне, что они не будут вторгаться на Украину, мы относимся к этому серьезно, но мы также будем смотреть на действия, которые будут сопровождать эти [слова]», – сказал Уоллес.

В ходе встречи Шойгу отметил, что военно-политическая ситуация на европейском континенте значительно обострилась из-за нагнетания напряженности вокруг Украины. Он также подчеркивал, что на европейском континенте обстановка становится все более напряженной, но в этом нет вины России.