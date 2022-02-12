 

Академик РАН: Коронавирус останется в человеческой популяции

12.02.2022, 4:16, Новости дня
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«Штамм «омикрон» действительно очень заразный, но, к счастью, не столько смертельный, сколько его предшественники», – сообщил газете ВЗГЛЯД российский ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан во время посещения ЮАР заявил, что конец пандемии коронавируса в мире еще далек, поскольку есть вероятность появления новых вариантов COVID-19.

«Штамм «омикрон» действительно очень заразный, но, к счастью, не столько смертельный, сколько его предшественники», – говорит Ершов. По его словам, на сегодняшний день уже есть данные о том, что «омикрон» вытесняет более опасные штаммы, занимая их нишу. Поэтому в перспективе коронавирус будет вести себя по аналогии с вирусом гриппа: останется в популяции, но не будет столь опасным.

При этом специалист обращает внимание на то, что пандемия – глобальное явление, при котором так или иначе заражаются все живущие. Однако болеют сравнительно немногие: хотя счет выявленных случаев достигает миллионов, но население планеты – многомиллиардное.

«К лету, я думаю, пандемия закончится, «омикрон» сыграет свою службу. Вернемся в доковидный мир. Сейчас уже в некоторых странах благополучная ситуация. Но в нашей стране, поскольку она громадная, можно все найти: где-то все уже пошло на спад, где-то заболеваемость еще высокая», – рассуждает вирусолог.

Тем не менее, по мнению специалиста, для наилучшей защиты от коронавируса следует не просто вакцинироваться, но и время от времени комбинировать препараты: проходить ревакцинацию разными вакцинами. Таким образом можно будет добиться наилучшей защиты.

В декабре прошлого года завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков выразил мнение, что переболевшие омикрон-штаммом коронавируса люди «станут устойчивыми к болезнетворным вариантам». Таким образом, граждане смогут забыть о локдаунах.



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