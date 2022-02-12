 

“Просто отвратительно”. Премьер-министр Литвы отреагировала на “терпи, моя красавица” от Путина

12.02.2022, 4:02, Новости дня
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“Я считаю, что это просто отвратительно. Очень жаль, что лидер одной из крупнейших стран мира осмеливается использовать такой язык по отношению к другой стране”, – заявила она.

Контекст:

7 февраля на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, говоря о Минских соглашениях и якобы нежелании Украины их выполнять, Путин заявил: “Но нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Надо исполнять”. Ряд СМИ обратили внимание, что это перефразированная цитата из нецензурной песни российской группы “Красная плесень” “Чтобы гость не уходил”, которую можно трактовать как посвященную некрофилии и каннибализму. “Звучит как шутка об изнасиловании, но если погуглить, то все еще хуже”, – отметил журналист Financial Times в Москве Макс Седдон.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что убежден: “Путин не знаком с творчеством этой группы”, – сообщила “Медуза”. Он добавил, что по его мнению, эта группа позаимствовала слова для песни из российского фольклора.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля ответил Путину. “Нравится, не нравится – терпи, моя красавица” – тут, конечно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России. Украина – действительно красавица. По поводу “моя” – мне кажется, что это уже перебор”, – отметил он.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя высказывания Путина, назвала возмутительными шутки об изнасиловании. 

Путин 10 февраля заявил, что его заявление “не имело никакого личного измерения”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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