Рахманин об угрозе вторжения РФ: Часть госорганов Украины работают в таком режиме, будто ничего не происходит

“Кабинет Министров, органы центральной власти, органы местного самоуправления до сих пор не делают тех конкретных шагов, которые они должны делать на тот случай, […] если, не дай бог, необходимо будет вводить военное положение или проводить мобилизацию”, – сказал он.

По словам нардепа, к подобному нужно готовиться и “люди должны знать, что они должны делать, где они должны находиться” в случае обострения ситуации.

“Военные все зависящее от них делают, но Вооруженные силы и обороноспособность – это не только военные, это целый ряд органов, которые, к большому сожалению, работают в таком режиме, будто там ничего не происходит”, – объяснил Рахманин.

Шустер при этом обратил внимание, что зрители в студии поддержали нардепа на 100%.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.

8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

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