“Вопрос закрыт”. МОК не намерен наказывать украинского спортсмена за антивоенный протест на Олимпиаде

После окончания выступления на олимпийских соревнованиях Гераскевич, проходя мимо камеры, продемонстрировал надпись на плакате “Нет войне в Украине”. “Никакой нормальный человек не хочет войны, и я тоже нормальный человек и не хочу войны”, – объяснил позже спортсмен.

Журналисту Forbes рассказали в Международном олимпийском комитете, что общались с Гераскевичем и расценивают его действия как “общий призыв к миру”.

В МОК подчеркнули, что данный “вопрос закрыт”.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.

8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

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