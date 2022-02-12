 

Губернатор Калужской области запретил мигрантам работать

12.02.2022, 3:58, Разное
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…в сферах общепита, торговли и транспорта.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление, запрещающее мигрантам работать в сферах общепита и розничной торговли, а также в пассажирских перевозках и кадровых агентствах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно постановлению, организации должны будут заменить сотрудников на жителей РФ за три месяца.

Таким образом, мигранты не смогут работать в кафе и ресторанах, на транспорте и в такси.

Также документ приостанавливает действие государственной программы по добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом. Она действовала в регионе с 2007 года, за весь период времени по программе в область прибыло более 90 тысяч соотечественников.

Причиной ее отмены назвали то, что не получается достигать «первоначально поставленных целей» — поскольку «к 2022 году доля представителей славянских народов снизилась до 17% и большую ее часть составили жители стран Средней Азии и Закавказья».

Кроме того, Шапша в своем телеграм-канале заявил, что встретил около регионального миграционного центра приезжего, который «не понимал по-русски не бельмеса».

По словам губернатора, после этого он принял решение, что поддельные документы мигрантов, не знающих русского языка, будут направляться в полицию для проверки. В то же время, прокуратура Калужской области начала проверку подлинности сертификатов о владении русским языком, знании истории РФ и российского закона.

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Накануне зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал власти субъектов за работу с мигрантами, которая «пущена на самотек»: по его словам, в трети регионов не разработали соответствующие программы и не выделили на них средства из бюджета.

Также Медведев назвал «проблемой» то, что мигранты «в своей массе плохо владеют русским языком». Замглавы Совбеза считает, что из-за незнания русского языка «общины иностранцев живут замкнуто и обособлено», а «культурные различия, несходство привычек, правил поведения вызывает взаимонепонимание и ведет к спорам».

В декабре 2021 года губернатор Тюменской области Александр Моор запретил транспортным компаниям в регионе брать на работу иностранцев с патентами. Тогда же аналогичные ограничения в Ханты-Мансийском автономном округе установила его губернатор Наталья Комарова. В ноябре мэр Москвы Сергей Собянин высказался за сокращении доли иммигрантов на стройках в столице. «Другого качества люди [нужны], с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день», — пояснил он.

Источник: Новая газета



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