Российского туриста избили в Грузии
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Российский турист избит в Кутаиси, сообщило грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Врачи клиники, куда обратился мужчина в возрасте около тридцати лет, отметили, что пострадавший попал к ним в состоянии алкогольного опьянения.
Россиянин рассказал врачам, что с ним расправился неизвестный мужчина. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
Между тем телекомпания «Мтавари» («Главный») сообщила со ссылкой на очевидцев, что на туриста напали с целью ограбления.
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