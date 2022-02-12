Российского туриста избили в Грузии

Российский турист избит в Кутаиси, сообщило грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Врачи клиники, куда обратился мужчина в возрасте около тридцати лет, отметили, что пострадавший попал к ним в состоянии алкогольного опьянения.

Россиянин рассказал врачам, что с ним расправился неизвестный мужчина. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Между тем телекомпания «Мтавари» («Главный») сообщила со ссылкой на очевидцев, что на туриста напали с целью ограбления.