 

Российского туриста избили в Грузии

12.02.2022, 3:30, Новости дня
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Российский турист избит в Кутаиси, сообщило грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Врачи клиники, куда обратился мужчина в возрасте около тридцати лет, отметили, что пострадавший попал к ним в состоянии алкогольного опьянения.

Россиянин рассказал врачам, что с ним расправился неизвестный мужчина. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Между тем телекомпания «Мтавари» («Главный») сообщила со ссылкой на очевидцев, что на туриста напали с целью ограбления.



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