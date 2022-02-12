Совфед поддержал инициативу «Единой России» по восстановлению детских лагерей

Совет Федерации поддержал предложение ЕР о создании программы восстановления объектов детского отдыха, программа позволит избавиться от нехватки детских лагерей в регионах и повысить качество детской оздоровительной компании, сообщила пресс-служба партии.

Предложения по разработке программы и анализ текущей ситуации с состоянием объектов в регионах направлены в правительство России, сообщается на сайте ЕР.

«Эту тему поднимала неоднократно «Единая Россия», прошу, чтобы она к этому активно подключилась. Проблема стала такой острой, что о необходимости реновации инфраструктуры детского отдыха говорят все губернаторы. [Президент] Владимир Путин также поддержал предложение организовать эту работу системно. Мы должны довести до логического завершения формирование госпрограммы и дальше сопровождать по каждому субъекту», – подчеркнула спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании.

Как отметила член высшего совета «Единой России», вице-спикер Совфеда Галина Карелова, программа должна предусматривать меры по стимулированию бизнеса и его активному участию в решении проблемы нехватки детских лагерей.

«Также необходимо Роспотребнадзору в ближайшее время исключить избыточное требование, применяемое в отношении объектов детского отдыха, а также пересмотреть строительные и санитарные нормы и правила», – сказала она.

Поддержку сенаторов получила и инициатива «Единой России» о запрете на перепрофилирование детских лагерей, изменение их целевого назначения использование земельных участков, на которых они расположены. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

«Мы предпринимаем активные усилия для выделения федеральных средств на помощь муниципалитетам и регионам на капремонт детских лагерей. Однако в отдельных регионах зафиксированы факты их перепрофилирования. На это указывал даже президент Владимир Путин. Это также подтвердилось и по результатам нашей недавней проверки в регионах страны. В 9 субъектах РФ – Архангельская, Воронежская, Костромская, Курганская, Нижегородская, Новгородская, Ульяновская область, Краснодарский край и Коми – планируется перепрофилирование или ликвидация детских лагерей. Такие факты недопустимы. Поэтому необходимо законодательно решить этот вопрос и ранее мы достигли с правительством согласие по данному вопросу», – отметила в свою очередь координатор партпроекта «Новая школа», первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова.

Ранее в «Единой России» выступили за разработку программы реконструкции детских оздоровительных лагерей со сроком реализации в течение пяти лет. Как отмечали в партии, востребованность объектов детского отдыха очевидна и круглогодична, при этом у муниципалитетов не хватает средств на ремонт таких объектов.

Также на встрече с «Единой Россией» 16 ноября министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о необходимости введения моратория на перепрофилирование детских лагерей. Этот вопрос будет проработан с партией, подчеркнул глава Минпросвещения.

Между тем глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале указал, что в последнее время российские детские лагеря часто можно видеть «брошенными, разрушенными или проданными».

«Все свое детство я ездил в детские лагеря. Мой дедушка строил один из них, и в целом имел отношение, поэтому весной я ждал его приезда с очередной путевкой. Там я учился зарабатывать («дублоны» платили за труд), избираться (был министром печати), играть на сцене, играть в футбол, там я влюблялся, дружил, получал первый опыт разочарований и побед над собой», – рассказал он о своих воспоминаниях о детских лагерях.

Он добавил, что больше всего влияния на него оказался лагерь «Солнечный».

«Лишь в немногих регионах есть понимание, что детские лагеря нужны, что они незаменимы в вопросах неформального образования, летней занятости, практики для педработников и так далее. Здорово, что за тему взялась и Валентина Матвиенко. Как комитет по молодежной политике, мы подключимся к разработке программы восстановления детских лагерей в стране», – заключил депутат.