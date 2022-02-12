 

Захарова объяснила «истерику Белого дома» стремлением развязать войну

12.02.2022, 3:30, Новости дня
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что «истерика Белого дома показательна как никогда» и объясняется тем, что «англосаксам нужна война», каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей.

«Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой. Провокации, дезинформация и угрозы – излюбленный метод решения собственных проблем. Каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Весь мир наблюдает за тем, как милитаризм и имперские амбиции обличают сами себя. А пропагандистская бригада во главе с Bloomberg все это обслуживает», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что РФ якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой находящийся на Украине американец должен уехать в течение 24-48 часов.

26 января посольство США в Киеве призвало американских граждан подумать о выезде с Украины «сейчас» из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности. Двумя днями Госдеп США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу. В Госдепе также предупредили, что в случае эскалации напряженности на Украине Соединенные Штаты не смогут эвакуировать американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами при помощи гражданских авиарейсов.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Госдепартаменте заявил, что рекомендации американским гражданам покинуть Украину не означают, что администрация Джо Байдена уверена в том, что РФ начнет предполагаемое «вторжение». Президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепартамента США «чрезмерной реакцией». Позже Зеленский не исключил, что Вашингтон может целенаправленно преувеличивать «угрозу».

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.



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