Мнение: Перебои с поставками из России

По информации издания Reuters, администрация США призвала производителей микросхем готовиться к перебоям с поставками ключевых материалов для их изготовления из России — искать новых продавцов и диверсифицировать текущие цепочки поставок.

Это произошло после того, как группа Techcet опубликовала отчет, в котором была обозначена зависимость многих производителей полупроводников от большого количества чистых химических материалов российского и украинского происхождения, включая палладий, гелий, неон, фтор и скандий.

Например, в отчете Techcet указано, что 35% палладия в США поступают из РФ, а более 90% неона — из Украины, правда туда он доставляется из России для проведения очистки.

Администрация США задумалась, что такие стратегические ресурсы могут быть недоступны американским производителям и другим компаниям по всему миру из-за геополитических разногласий и обратных санкций со стороны РФ после введения США со своей стороны ограничений на экспорт американских технологий, включая смартфоны и программные разработки.

Теперь Белый дом рекомендует своим производителям электроники и IT-компаниям искать другие источники ключевых материалов для производства полупроводников. Однако альтернативных источников таких элементов не так много, а большая часть из них находится в Китае или уже имеет очередь из клиентов на несколько лет вперед.

Представители Ассоциации полупроводниковой промышленности в курсе ситуации и сейчас плотно занимаются ее решением как с администрацией США, так и с компаниями-членами ассоциации.

Эксперты пояснили Reuters, что в любом случае эскалации проблема приведет к дефициту данных компонентов, но производство полупроводников не будет остановлено. По их мнению произойдет значительный подъем цен на нужные компоненты, что повлияет на отрасль в общем и в особенности на цепочки поставок, которые станут также дороже и будут дольше отрабатываться. В итоге стоимость чипов возрастет, хотя от этого выиграют больше всего их производители, включая Intel, Samsung, UMS, SMIC, GlobalFoundries и TSMC.

Ранее СМИ сообщили, что 12 февраля Минцифры и Минпромторг обсудят с российскими производителями электроники риски введения технологических санкций против отечественной полупроводниковой отрасли.

20 января 2022 года зарубежные СМИ сообщили, что представители Ассоциации полупроводниковой промышленности обсуждают с администрацией США варианты экспортных ограничений микросхем в Россию. Ограничение может затронуть поставки чипов, компьютеров, бытовой электроники, телекоммуникационного оборудования, и другого оборудования, произведенного в любой точке мира по американским технологиям. Эксперты рынка оценили, что потери доходов Apple, Samsung, Xiaomi и Realme в случае введения санкций в отношении России и запрета прямых поставок составят 760 млрд рублей (около $10 млрд) в год.

В начале января СМИ рассказали, что «Сбер» провел технологические учения по моделированию ситуаций с отключением IT-инфраструктуры банка от поддержки Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle, Intel и других зарубежных вендоров. Финансовая организация сделала это в рамках тестового сценария на случай введения ограничений со стороны зарубежных партнеров.

https://habr.com/ru/news/t/651051/ – цинк

Опять видеокарты подорожают.

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