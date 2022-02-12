 

В Кремле объяснили, почему Путина с Макроном разъединял шестиметровый стол

12.02.2022, 3:16, Новости дня
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Песков объяснил, почему в некоторых ситуациях Путин общается со своими гостями, находясь совсем рядом и обмениваясь рукопожатиями, а с другими – на расстоянии, как в случае с Макроном. Лидеров России и Франции на встрече разделял шестиметровый стол.

По словам Пескова, это связано с тем, что некоторые лидеры следуют своим правилам и отказываются сдавать ПЦР-тест российским медикам. Так было и в случае с Макроном.

От дальнейших комментариев Песков воздержался, в том числе не стал отвечать на вопрос, сдает ли президент РФ ПЦР-тест медикам прибывающей стороны.

Контекст:

Макрон и Путин во время встречи 7 февраля сидели на противоположных концах длинного стола. Фотографии с переговоров стали основой для множества мемов и фотожаб. 

За неделю до того, 1 февраля, Путин встречался с венгерским премьером Виктором Орбаном, и они сидели за тем же большим столом, а также поднимали бокалы с шампанским, стоя через всю комнату друг от друга.

Через три дня после встречи с Макроном российский лидер принял президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Как свидетельствуют фотографии Кремля, они обменялись рукопожатием и сидели рядом друг с другом, разделенные лишь небольшим журнальным столиком.

Путин привит от коронавируса. Несмотря на это, СМИ неоднократно писали, что россиянам, которые контактируют с ним на различных мероприятиях, приходится предварительно выдерживать карантин. В частности, провели неделю в карантине и без тренировок призеры Олимпиады в Токио, несмотря на то, что некоторым из них надо было готовиться к другим соревнованиям.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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