Пентагон отправит в Польшу еще 3000 военнослужащих из-за угрозы вторжения РФ в Украину

Первым об этом 11 февраля сообщило агентство Reuters. Позже информацию со ссылкой на официальных лиц в Вашингтоне подтвердили The Washington Post и Associated Press.

В Пентагоне на условиях анонимности рассказали, что развертывание дополнительных сил произойдет не за счет американских военнослужащих, которые уже базируются в Европе, – в Польшу направят военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии, которая дислоцируется в Северной Каролине.

Министр обороны Ллойд Остин отдал приказ о развертывании 11 февраля. Ожидается, что дополнительные силы прибудут в Польшу в течение следующих нескольких дней.

Эти военнослужащие присоединятся к 1700 солдатам, которые прибыли в Польшу ранее в этом месяце. Они находятся под командованием генерала Кристофера Донахью. Еще 300 военнослужащих из штаба 18-го воздушно-десантного корпуса под командованием генерала Майкла Куриллы прибыли в Германию, а 1000 будут передислоцированы из Германии в Румынию.

“Это высокомобильные и гибкие силы, способные выполнять множество задач. Их развертывают, чтобы успокоить наших союзников по НАТО, сдержать любую возможную агрессию против восточного фланга НАТО, проводить учения с силами принимающей страны и вносить свой вклад в широкий спектр непредвиденных обстоятельств”, – рассказал “Голосу Америки” источник в Пентагоне.

На данный момент 8500 американских военнослужащих уже находятся в состоянии боевой готовности, чтобы быть готовыми к развертыванию в Европе в случае необходимости.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации. В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли лидеры западных стран. Так, в Белом доме 18 января 2022 года заявили, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность. Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация не более напряженная, “чем она была в пик российских учений” в 2021 году.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военнослужащих, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.



Светлана РОГОВСКАЯ

заместитель главного редактора

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