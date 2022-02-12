 

Минздрав Украины утвердил сезонное меню для детских садов

12.02.2022, 3:16, Новости дня
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Технологические карты на блюда и изделия, вошедшие в меню, опубликованы на сайте министерства. В техкартах есть список блюд, необходимые параметры и расчеты (масса брутто/нетто, энергетическая ценность продуктов/блюд и т.п.), требования к продуктам, процессы приготовления и температурные режимы.

В Минздраве отметили, что меню можно использовать в полном объеме или частично, проработав его с учетом вкусовых предпочтений детей и технологических возможностей учебного заведения. Утвержденный перечень может быть использован в качестве базы для четырехнедельного меню в другое время года, но с использованием сезонных продуктов.

Контекст:

Новое школьное меню, разработанное шеф-поваром Евгением Клопотенко, презентовали 24 мая 2021 года в Киеве при участии самого повара, первой леди Елены Зеленской и министра образования и науки Сергея Шкарлета, а также главы Минздрава Виктора Ляшко, сообщало издание НВ. Ляшко тогда говорил о необходимости формировать здоровые привычки у детей.

В обновленном меню для школьных столовых 160 блюд. В нем ограничено количество соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения и субпродуктов, увеличено количество молока, кисломолочных продуктов, мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов, сообщила 4 января 2022 года Госпродпотребслужба Украины.

Школьные учреждения с 1 января обязаны: уменьшить количество сахара в 2–2,5 раза – до 7,5 г в один прием пищи; увеличить количество фруктов до 100 г в один прием пищи; уменьшить количество хлеба на один прием пищи с 60–80 г до 30–50 г; увеличить количество мяса птицы, чтобы в течение пятидневной рабочей недели при одноразовом питании обеспечить две порции мяса по 70 г, 100 г или 120 г каждая в зависимости от возраста детей; увеличить количество молочных продуктов при формировании меню, отметили в релизе.

В школьных буфетах запрещено продавать сладкие хлебобулочные изделия, продукты с высоким содержанием сахара или соли, консервантов, красителей и ароматизаторов, газированные напитки, мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства, непастеризованные соки и молочные продукты, кофе и грибы.

Новое меню внедрили в украинских школах и детских садах с 1 января 2022 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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