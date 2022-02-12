РУСАДА начало расследование

…в отношении персонала фигуристки Камилы Валиевой из-за положительной допинг-пробы.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) начало расследование в отношении персонала фигуристки Камилы Валиевой из-за положительной допинг-пробы у нее. Об этом говорится на сайте РУСАДА.

Фото: РИА Новости

В сообщении сказано, что Валиева сдала допинг-пробу в декабре, ее изучила Стокгольмская антидопинговая лаборатория. Результаты стали известны только 7 февраля. В РУСАДА отметили, что лаборатория объяснила произошедшее новой волной коронавируса, ростом заболеваемости среди персонала и правилами карантина.

После результатов Валиеву временно отстранили от соревнований. Однако 9 февраля Дисциплинарный антидопинговый комитет снял ограничения с Валиевой. Всемирное антидопинговое агентство решило оспорить отмену отстранения фигуристки.

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Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля официально подтвердило, что в допинг-тесте Валиевой, который был сдан перед Олимпиадой в Пекине, нашли препарат триметазидин. Допинг-пробу у Валиевой взяли 25 декабря 2021 года во время чемпионата РФ по фигурному катанию в Петербурге.

В связи с произошедшим итоговое решение о распределении медалей олимпийского командного турнира фигуристов будет принято позднее. Дело должен рассмотреть Спортивный арбитражный суд.

Сообщения о ситуации с Валиевой стали появляться после того, как церемонию награждения фигуристов на Олимпийских играх в Пекине, которая должна была состояться 9 февраля в 21:00 по пекинскому времени (16:00 мск), перенесли. Портал Inside the Games тогда предположил, что это может быть связано с результатом допинг-теста 15-летней фигуристки.

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