 

Der Spiegel – чем больше слухов о войне на Украине, тем лучше для американского бизнеса

12.02.2022, 2:46, Новости дня
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Главным энергетическим бенефициаром вокруг ситуации из-за Украины является Америка, которая превращается в основного поставщика сжиженного природного газа, пишет Der Spiegel. Как отмечает издание, спрос на СПГ в будущем только возрастёт, и хотя в долгосрочной перспективе мир хочет чистых источников энергии, в ближайшее время это будет именно американский газ.


AP

Америка является главным энергетическим бенефициаром мобилизации российских войск на границе с Украиной, пишет Der Spiegel. Европа всё больше попадает в зависимость от сжиженного газа из США, и в этой отрасли за океаном царит радостная атмосфера.

Как отмечает издание, в декабре минувшего года США превратились в самого большого экспортёра СПГ в мире, обогнав Катар и Австралию. По оценкам компании Rystad, поставки в Европу с ноября по декабрь возросли на 75%, в результате чего европейцы стали самыми крупными покупателями товара, который администрация Трампа называла «молекулами американской свободы».

Эмили Макклейн, специалист компании Rystad Energy, занимающейся исследованиями и бизнес-аналитикой в области энергетики, считает, что газовый бум, вопреки всем международным усилиям по осуществлению энергетического перехода, продолжится ещё долго, а как переходная технология на пути к возобновляемым источникам энергии газ будет востребован и в следующие десятилетия. Rystad Energy исходит из того, что спрос на СПГ в ближайшие два десятилетия возрастёт по всему миру на 98% и Америка станет главным бенефициаром такого развития. 

«В этом году Соединённым Штатам достанется корона самого крупного экспортёра СПГ в мире», — предсказывает Макклейн.

Вновь проснувшийся энергетический голод после связанного с пандемией спада, а потом и кризис в отношениях с Россией заставили цены взлететь. Природный газ из продукта, имевшегося в избытке, превратился в дефицитный товар. В результате американская отрасль ископаемых энергоносителей надеется на новых клиентов в Европе. 

«Российский концерн «Газпром» справедливо критикует Европу за то, что та слишком понадеялась на краткосрочный спотовый рынок с его неустойчивыми ценами», — сообщил глава лоббистского союза LNG Allies Фред Хатчисон отраслевой информационной службе Argus Media. 

Однако он отметил, что решение проблемы заключается в подписании долгосрочных договоров не с Россией, а с другими партнёрами, и добавил: «У нас есть целый ряд таких партнёров с готовыми проектами в США».

По словам основателя компании New Fortress Energy, занимающейся СПГ в США, будущее отрасли опасений не вызывает. И хотя в долгосрочной перспективе мир хочет чистых источников энергии, в ближайшее время это будет СПГ, и поэтому перспективы у него очень хорошие.



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