Премьер канадской провинции ввел режим ЧП из-за протестов

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд объявил о введении в регионе режима чрезвычайного положения из-за протестов против коронавирусных ограничений, в результате чего были заблокированы трассы дальнобойщиками.

«Я также намерен созвать свой кабинет, чтобы в срочном порядке задействовать меры, которые предельно четко дадут понять, что блокировка и препятствование движению товаров, людей и услуг является незаконной и наказуемой», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Форда.

Глава правительства провинции объявил об ответственности за блокировку трасс. За подобное нарушение может грозить до года тюрьмы и штраф до 100 тыс. долларов.

«Мы также предоставим (местным органам) дополнительные полномочия аннулировать личные и коммерческие лицензии у всех лиц, которые откажутся подчиниться этим указаниям», – сказал он.

Напомним, в ряде городов Канады с 29 января продолжаются массовые акции протеста из-за коронавирусных ограничений. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию, а мэр Оттавы признал потерю контроля над ситуацией.