ЕС призвал иностранных сотрудников диппредставительства покинуть Украину

Глава дипломатического представительства ЕС на Украине Матти Маасикас во внутреннем письме призвал всех иностранных сотрудников миссии, за исключением основного персонала, покинуть Украину как можно скорее, сообщил источник американского издания Politico.

«Второстепенный персонал получил возможность покинуть страну. Мы продолжаем оценивать ситуацию по мере ее развития в соответствии с нашей обязанностью заботиться о наших сотрудниках», – приводит ТАСС слова представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, которого цитирует американское издание. Он заверил, что внешнеполитическая служба ЕС находится в тесном сотрудничестве со странами союза.

Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации Соединенных Штатов призвали всех граждан США немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой находящийся на Украине американец должен уехать как можно скорее – в течение ближайших 24-48 часов.

Кроме того, в пятницу МИД Японии повысил уровень угрозы на территории Украины до максимального, четвертого, и призвал граждан немедленно покинуть территорию этой страны. Вслед за Японией максимальный уровень опасности для поездок на Украину ввела Южная Корея. Как можно скорее покинуть Украину рекомендовали гражданам Нидерланды. В тот же день покинуть Украину своих граждан призвали Британия, Норвегия и Латвия. МИД Израиля рекомендовал гражданам воздержаться от поездок на Украину, власти Израиля также решили эвакуировать из Киева семьи дипломатов.

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26 января посольство США в Киеве призвало американских граждан подумать о выезде с Украины «сейчас» из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности. Двумя днями Госдеп США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу. В Госдепе также предупредили, что в случае эскалации напряженности на Украине Соединенные Штаты не смогут эвакуировать американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами при помощи гражданских авиарейсов.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Госдепартаменте заявил, что рекомендации американским гражданам покинуть Украину не означают, что администрация Джо Байдена уверена в том, что РФ начнет предполагаемое «вторжение». Президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепартамента США «чрезмерной реакцией». Позже Зеленский не исключил, что Вашингтон может целенаправленно преувеличивать «угрозу».

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.