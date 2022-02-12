“Спрятался в камышах и заснул”. СМИ опубликовали показания экс-судьи Чауса о бегстве из плена

По утверждению экс-судьи, примерно на 126-й день его плена ему сказали привести себя в порядок, покормили и дали одежду, чтобы переодеться. Он считал, что его повезут в СБУ “сдаваться”.

Чауса с маской на голове усадили в автомобиль. После семи-восьми часов поездки двое мужчин усадили судью в резиновую лодку, лежавшую на берегу водоема. Еще несколько человек остались на берегу с автомобилем.

Через некоторое время мужчины сопровождения начали паниковать, поскольку лодка пропускала воду, рассказывает Чаус. В этот момент он решил бежать – свалил одного из мужчин в воду и упал вместе с ним. После короткой драки он попытался скрыться.

“Я начал плыть и через несколько минут приплыл к берегу… и спрятался в камыш под берегом… Я из-за усталости и пережитого стресса заснул. Когда я проснулся, стало светать. Однако ни автомобиля, ни лодки, как и всех лиц, на том берегу уже не было. Я стал ждать, когда поднимется ветер, чтобы двигаться в камышах, не поднимая лишних звуков”, – цитирует издание Чауса.

Проснувшись, экс-судья продолжил путь, пока не увидел знак-указатель синего цвета, на котором было указано “Черновцы 6”. Он пошел по направлению, указанному на знаке, думая, что двигается в областной центр – город Черновцы.

“Пройдя где-то 2 км, я остановил молоковоз. Водителем был пожилой мужчина с усами, седой, говорил на украинском языке. Я спросил, подвезет ли он меня в поселок, отметив, что денег у меня нет. Он согласился, и я сел к нему в автомобиль. Проехав примерно 10–15 минут (молоковоз ехал медленно), мы прибыли… Я понял, что эти Черновцы – не областной центр, а обычный поселок”, – рассказал Чаус.

Контекст:

Чауса в Украине обвиняют во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с Чауса неприкосновенность. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре говорили в тот день, что Чаус бежал в оккупированный Крым. 12 сентября Соломенский суд санкционировал его задержание, а в ноябре Интерпол объявил Чауса в международный розыск.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева, а 30 июля стало известно, что экс-судью обнаружили в селе в Винницкой области.

Чауса похитили и вывезли из Молдовы в Украину, чтобы собрать компромат на пятого президента Украины Петра Порошенко, а также бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу. Об этом со ссылкой на четыре источника в правоохранительных органах и окружении президента Владимира Зеленского написала 2 августа “Украинская правда”. По информации издания, в Офисе президента считают, что во времена предшественников Зеленского в спецслужбе была группа, которая занималась прослушиванием и похищением людей, именно она якобы вывозила Чауса в 2016 году из Украины.

О том, что похитившие в Молдове Чауса люди связаны с украинской разведкой, идет речь в расследовании RISE Moldova и “Слідства.Інфо”, опубликованном 5 мая. Похищение было спланировано за 19 дней, выслеживала судью группа минимум из 10 человек с 15 марта 2021 года.

4 августа Высший антикоррупционный суд в закрытом режиме избрал Чаусу меру пресечения и отправил его под круглосуточный домашний арест. 26 ноября Чаусу продлили круглосуточный домашний арест до 24 января 2022 года, а 12 января – до 3 февраля.

1 февраля Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения Чаусу с круглосуточного домашнего ареста на залог 717,9 тыс. грн.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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