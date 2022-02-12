В МИДе отреагировали на запрос Украины по поводу военной деятельности

В Москве получили запрос от Киева по каналам ОБСЕ о разъяснении военной деятельности у границ Украины и в Крыму, сообщил источник в МИД России.

«Да, мы подтверждаем получение от Украины сегодня по сети связи ОБСЕ запроса о разъяснении необычной военной деятельности», – цитирует его РИА «Новости».

По словам источника, РФ не считает его обоснованным, так как деятельность не является необычной и не дает оснований для запуска механизма уменьшения военной опасности по Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

«Рассматриваем украинский запрос как отвлекающий маневр от собственной существенной необычной военной активности Киева, ведущего ежедневные обстрелы Донбасса», – сказал источник.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в Россию отправлен запрос от МИД Украины с требованием объяснить детально ситуацию, связанную с военной деятельностью у границ Украины и в Крыму. Он также отметил, что Киев ждет ответа от РФ в течение 48 часов с информацией о районах военной деятельности и численности военных.