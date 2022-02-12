Живущие на Украине американцы пожаловались на звонки из посольства США

Проживающие на Украине американские граждане сообщили о получении звонков из посольства США в Киеве с вопросами об отъезде с территории этой страны, сообщил неназванный источник из числа граждан Соединенных Штатов.

«Спрашивают, уехал ли я из Украины и собираюсь ли уезжать. Также сообщили что если будет конфликт они мне не смогут помочь с эвакуацией», – сказал интернет-изданию «Страна.ua» один из американцев.

Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации Соединенных Штатов призвали всех граждан США немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой находящийся на Украине американец должен уехать как можно скорее – в течение ближайших 24-48 часов.

Кроме того, в пятницу МИД Японии повысил уровень угрозы на территории Украины до максимального, четвертого, и призвал граждан немедленно покинуть территорию этой страны. Вслед за Японией максимальный уровень опасности для поездок на Украину ввела Южная Корея и запретила своим гражданам посещение этой страны. Также Нидерланды рекомендовали своим гражданам как можно скорее покинуть Украину. В тот же день покинуть Украину своих граждан призвали власти Британии, Норвегии и Латвии. В свою очередь МИД Израиля рекомендовал гражданам воздержаться от поездок на Украину.

В январе Госдеп США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала. В Госдепе также предупредили, что в случае эскалации напряженности на Украине Соединенные Штаты не смогут осуществить эвакуацию американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами, в том числе при помощи гражданских авиарейсов.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.