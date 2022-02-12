В Южной Корее разрабатывают новый ракетный двигатель

Как стало известно, власти Южной Кореи поддерживают идею разработки высокопроизводительного двигателя для космической ракеты-носителя.

По сообщению источников, ракета будет работать на жидком топливе и сможет успешно конкурировать с китайскими и американскими образцами. Таким образом, в клубе космических стран появляется еще один важный игрок, отмечают эксперты. Ведь наличие собственной ракеты-носителя выводит космическую отрасль страны на качественно более высокий уровень.

На сегодня известно, что после получения государственного финансирования в Южной Корее смогут представить готовый к запуску в производство ракетный двигатель уже в будущем году. Стати, в столь масштабном проекте корейцы сумели обойтись весьма скромной суммой – 10 миллионов американских долларов.