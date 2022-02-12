Россияне могут остаться без американских iPhone

Отношения РФ с западным миром становятся все более напряженными. Не секрет, что Соединенные Штаты готовят новые экономические санкции против РФ. Среди них, как стало известно из компетентных источников, может быть запрет поставок американских смартфонов iPhone.

Однако в США понимают, что в этом случае оставят своих производителей без сырья из России. В частности, речь идет о неоне и палладии, от поставок которых также зависит индустрия электроники.

Однако же американцы уже обкатали процесс санкций на ряде китайских производителей. Недооценивать их не стоит, говорят эксперты. «Хуавей» также поначалу пыжился и заявлял, что спокойно проживет под американскими санкциями. Но бизнес компании, которая могла стать мировым лидером в отрасли, фактически разрушен.