 

Компания Honor представит флагманский смартфон Magic 4 в последний день зимы

12.02.2022, 1:48, Новости дня
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Последний день зимы, 28 февраля, выбран для презентации нового флагманского смартфона Honor Magic 4. Разработчик планирует провести мероприятия во время выставки MWC, на которой соберутся представители ведущих компаний отрасли.

По имеющейся информации, Honor представит сразу целый ряд устройств. Однако пока не известно, что именно покажут публике. Подтверждено сообщение только о флагмане Magic 4, который выйдет на рынок с индексом Pro+. В целом, линейка состоит из трех смартфонов с пошаговым увеличением цены и технических показателей.

Эксперты говорят об использовании в дорогих моделях процессоров Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Размер экрана равен 6,78 дюйма. Флагманский дисплей выйдет с поддержкой максимальной частоты смены кадров – 120 Гц.



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