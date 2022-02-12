Маск презентовал межпланетный корабль SpaceX Starship и заявил, что его первый орбитальный полет состоится в 2022 году

“Думаю, что мы получим одобрение регулирующих органов и подготовим оборудование примерно в одинаковое время”, – сказал Маск, выступая перед аудиторией.

Он отметил, что если управление потребует проведения новых экспертиз, это может привести к задержке запуска Starship на долгие месяцы, так как полеты будут перенесены в Космический центр Кеннеди во Флориде, где строится еще одна стартовая площадка для Starship.

Во время презентации бизнесмен рассказал об инженерных особенностях ракетного двигателя и показал анимационный ролик о миссии звездолета с экипажем на Марс.

Маск утверждает, что Starship будет способен доставлять людей на Луну и Марс. Американское космическое агентство NASA уже заключило контракт с компанией SpaceX по использованию версии Starship для полета астронавтов на Луну.

ВИДЕОВидео: SpaceX / YouТube

Контекст:

Starship – это ракета нового поколения, которую SpaceX разрабатывает для запуска грузов и людей в полеты на Луну и Марс. Компания совершила несколько коротких испытательных полетов прототипов корабля, но для перехода к орбитальным запускам потребуется до 39 двигателей Raptor на каждую ракету, что потребует резкого роста производства двигателей.

Запуск Starship с грузом на Марс предварительно намечен на 2022 год. Летом 2016-го основатель SpaceX Илон Маск заявлял, что намерен запустить пилотируемый корабль на Марс в 2024 году.

В июне 2020 года создатель SpaceX называл Starship приоритетом компании.

4 марта 2021 года в американском штате Техас провели испытания 10-й версии прототипа Starship. Как и планировалось, аппарат поднялся на высоту порядка 10 км, выполнил запланированные маневры в воздухе – с отключением двигателей, поворотом в горизонтальное положение и обратно в вертикальное – и успешно совершил посадку. Через несколько минут, уже на земле после посадки, Starship взорвался. В мае прототип Starship совершил первую успешную посадку.

В ноябре Маск разослал сотрудникам своей компании SpaceX электронное сообщение, в котором заявил о слабым прогрессе в разработке ракетных двигателей Raptor. Бизнесмен заявил, что компания может столкнуться с реальным риском банкротства, если не сможет достичь в 2022 году частоты полета космического корабля Starship хотя бы раз в две недели.

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