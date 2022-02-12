Власти еще восьми стран призвали своих граждан покинуть Украину на фоне угрозы вторжения РФ

Министерство иностранных дел Великобритании советует своим гражданам воздержаться от любых поездок в Украину.

“Граждане Великобритании, которые в настоящее время находятся в Украине, должны уехать сейчас, пока еще доступны коммерческие средства”, – говорится в сообщении.

Аналогичную рекомендацию опубликовал и МИД Израиля. Ведомство также приняло решение эвакуировать семьи израильских дипломатов и сотрудников посольства.

МИД Дании советует своим гражданам выехать из Украины и опасается, что в ближайшее время могут быть раскуплены все билеты на выезд из страны.

“Если вы решите остаться в Украине, вы делаете это на свой страх и риск”, – отметило ведомство и дало несколько советов, что делать датчанами, все-таки решившим остаться.

Ознакомиться с рекомендациями МИД страны призвала и премьер Дании Метте Фредериксен в своем Facebook.

https://www.facebook.com/mettefrederiksen.dk/posts/499675208195030

Аналогичные призывы покинуть Украину звучат и от властей Латвии, Эстонии и Севереной Македонии. А МИД Норвегии рекомендует не только покинуть Украину, но и воздержаться от поездок также в Россию и Беларусь. Тем, кто находится в РФ, также советуют не находиться на расстоянии 250 км от границы с Украиной.

Призывает своих граждан временно уехать из Украины и МИД Черногории. Radio Slobodna Evropa отмечает, что в посольство Черногории в Украине по этому поводу уже обратились около 20 человек, и эта цифра, скорее всего, не окончательная.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

“Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях Российской Федерации. Тогда было большое увеличение [войск РФ], тогда нас поддерживали США и европейские друзья. Они призвали Россию увести войска. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений”, – говорил на пресс-конференции 28 января президент Украины Владимир Зеленский.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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