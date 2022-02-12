Das Erste – никаких уступок под дулом пистолета — на встрече с Шольцем прибалты показали единство и решимость

«России не стоит недооценивать наше единство и решимость», заявил канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с лидерами прибалтийских стран, пишет Das Erste. Он подчеркнул, что Берлин очень серьёзно относится к тревогам своих союзников. В свою очередь премьер Эстонии и президент Литвы подчеркнули важность убедительного устрашения в отношениях с Москвой, а для этого необходимы «боевая готовность и военное присутствие».

А мы вновь поговорим о конфликте, который, как кажется, обостряется с каждым днём, ведь в боевую готовность приводится всё больше оружия. В Белоруссии начались военные учения с участием около 30 тысяч российских солдат. Украинская армия также начала многодневные учения. Запад опасается, что после окончания манёвров РФ может не вывести свои войска из Белоруссии с целью подготовки к нападению на Украину. Это беспокоит в первую очередь тех глав государств и правительств, которые сегодня вечером встретились с федеральным канцлером в Берлине: глав соседних с Россией прибалтийских стран. Репортаж Франка Яна.

Ритм выстрелов. РФ почти каждый день показывает такие кадры, как, например, с этих учений в Белоруссии. Берлин же противопоставляет этому быстрый дипломатический ритм. Канцлер Шольц принимает у себя глав прибалтийских государств. Эстония, Литва и Латвия встревожены из-за бряцания оружием их соседом Россией. Шольц предостерегает Москву.

ОЛАФ ШОЛЬЦ, канцлер Германии: В этой опасной для нас всех ситуации РФ не стоит недооценивать наше единство и решимость как партнёров в ЕС и союзников в НАТО. Хочу чётко заявить, что мы очень серьёзно относимся к тревогам наших союзников.

Германия стоит на стороне прибалтов, заверил Шольц. Единый фронт против РФ — вот что должны демонстрировать эти кадры. Сплочённость и решительность. Важную роль для прибалтов играет и устрашение.

КАЯ КАЛЛАС, премьер-министр Эстонии: Любой признак разлада послужит воодушевляющим сигналом для РФ и может привести к использованию схожих тактик и давления в других местах. Нам нужно быть осторожными и не делать уступок, в том числе маленьких, пока к нашей груди приставлен пистолет.

ГИТАНАС НАУСЕДА, президент Литвы: Альянс должен быть готов действовать быстро и решительно в регионе. Боевая готовность и военное присутствие остаются ключевыми элементами убедительного устрашения. Очень важно укрепить восточный фланг НАТО.

Здесь, в Литве, прибалты рады присутствию немецкого контингента НАТО. Литва запрашивает поддержку и в сфере противовоздушной обороны, но то, что Берлин послал туда ещё 350 солдат, это уже важный сигнал в напряжённой ситуации.

ГВЕНДОЛИН ЗАССЕ, Центр восточноевропейских и международных исследований: Особенно сильно угроза увеличивается из-за присутствия российских войск в Белоруссии и проведения дополнительных учений. На данный момент они пока ещё не сосредоточены у границ Прибалтики, но в любом случае это повышает опасность ситуации с точки зрения политики безопасности.

Российские манёвры в Белоруссии — это просто краткосрочные учения, заверяет Москва. Но и Украина хочет быть в состоянии боеготовности: проводит многодневные манёвры. В Берлине советники Украины, Франции и Германии пытаются сдержать раскручивание спирали обострения в ходе переговоров с Россией в рамках нормандского формата.

ОЛАФ ШОЛЬЦ: Мы ожидаем, что РФ сделает чёткие шаги для снижения нынешней напряжённости в регионе. Сейчас главная задача — снизить обострение. К тому же мы готовы вести с Россией серьёзные переговоры о европейской безопасности.

Речь идёт ни много, ни мало о предотвращении войны в Европе, говорит Шольц. Поэтому после этого дня быстро прозвучит ещё один удар дипломатического такта: на следующей неделе канцлер едет в Киев и Москву.

Дата выхода в эфир 11 февраля 2022 года.