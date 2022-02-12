 

Зеленский поручил нарастить силы территориальной обороны Украины до 2 млн человек

12.02.2022, 1:12, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил увеличить силы территориальной обороны страны до 2 млн человек, сообщил секретарь СНБО страны Алексей Данилов.

«Сегодня на заседании главнокомандующий вооруженных сил поставил задачу, чтобы число членов территориальной обороны достигло 2 млн граждан, которые будут готовы защищать нашу страну в случае необходимости», – сказал политик на брифинге в Харькове. 

Также Данилов добавил, что оснований для эвакуации секретных документов из Киева пока нет, поэтому никто ничего не вывозит, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление политика.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что украинская разведка вывезла из штаб-квартиры в Киеве секретную документацию и оборудование.

«Все учреждения, которые работают на территории нашей страны, работают согласно регламентам, которые есть… на сегодняшний день нет оснований для того, чтобы вывозить, эвакуировать документы… На сегодняшний день никто никуда не двигается», – сказал Данилов.

Напомним, ранее стало известно, что ряд стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину. Министерство иностранных дел Японии повысило уровень угрозы нахождения на территории Украины до максимального, четвертого. Вслед за Японией ввели максимальный уровень опасности для поездок на Украину и запретила своим гражданам посещение этой страны Южная Корея и Нидерланды.

Ранее президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину.



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