Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов

В администрации Соединенных Штатов призвали всех граждан США немедленно покинуть Украину, любой находящийся на Украине американец должен уехать как можно скорее – в течение ближайших 24-48 часов, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы призываем всех американских граждан, которые остаются на Украине, немедленно покинуть страну. На данном этапе мы хотим выразиться предельно ясно: любой находящийся на Украине американец должен уехать как можно скорее – в течение ближайших 24-48 часов», – приводит слова Салливана ТАСС. Он также сообщил, что США продолжают сокращать численность персонала в посольстве Соединенных Штатов в Киеве.

«Мы, конечно же, не можем предсказывать будущее. Мы не знаем точно, что произойдет. Но риск достаточно высок, и угроза сейчас достаточно близка, чтобы действовать так, как того требует благоразумие», – считает он. «Если вы останетесь, вы берете на себя риск. И не будет никакой гарантии того, что представится еще какая-либо возможность покинуть страну. И не будет никаких перспектив эвакуации при помощи военных США в случае российского вторжения», – сообщил Салливан, обращаясь к находящимся на Украине гражданам США.

По его версии, если нападение РФ на Украину состоится, то оно, якобы может начаться «с бомбардировок с воздуха и ракетных ударов, в результате которых, конечно же, могут погибнуть гражданские лица вне зависимости от того, гражданами каких стран они являются». Салливан утверждал, что последующее за этим наземное вторжение будет означать стремительное наступление огромных сил. «Практически без какого-либо предупреждения каналы коммуникации, с помощью которых можно было бы организовать выезд из страны, могут быть перерезаны, а коммерческое транспортное сообщение остановлено. Никто не сможет рассчитывать на то, чтобы покинуть страну на самолетах, поездах или по автомобильным трассам после того, как начнутся военные действия», – предупредил он.

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«Президент [США Джо Байден] не станет рисковать жизнями наших мужчин и женщин в военной форме, отправляя их в зону боевых действий, чтобы спасать людей, которые имели возможность покинуть страну сейчас, но предпочли это не делать. Так что мы призываем принять ответственное решение», – сообщил Салливан.

Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим МИД Японии повысил уровень угрозы на территории Украины до максимального, четвертого, и призвал граждан немедленно покинуть территорию этой страны. Вслед за Японией максимальный уровень опасности для поездок на Украину ввела Южная Корея и запретила своим гражданам посещение этой страны. Также Нидерланды рекомендовали своим гражданам как можно скорее покинуть Украину. В тот же день покинуть Украину своих граждан призвали власти Британии, Норвегии и Латвии. Кроме того, МИД Израиля рекомендовал гражданам воздержаться от поездок на Украину.

24 января Госдеп США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала. В Госдепе также предупредили, что в случае эскалации напряженности на Украине Соединенные Штаты не смогут осуществить эвакуацию американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами, в том числе при помощи гражданских авиарейсов.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.