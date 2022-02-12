Эксперты недовольны камерами в новых смартфонах Samsung S22

Разочарование и недовольство – такие чувства вызывают камеры, установленные в только что представлены миру новых смартфонах Samsung S22. По словам экспертов, можно было ожидать повторения тех недостатков, которые были замечены в предыдущей, 21-1 линейке смартфонов. Но никто даже не предполагал, что такие важные компоненты, как видеокамеры, окажутся хуже.

Эксперты представили расширенных анализ со сравнением технических характеристик объективов и цифровых датчиков. Они буквально на пальцах доказали, что камеры в новой линейке хуже, чем в старой.

Кроме прочего, раздражает решение производителя использовать маленький сенсор в модели S22 Ultra. По мнению специалистов, качество съемки от этого заметно ухудшится, хотя практических доказательств данному факту еще никто не представил.