 

Эксперты недовольны камерами в новых смартфонах Samsung S22

12.02.2022, 1:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Разочарование и недовольство – такие чувства вызывают камеры, установленные в только что представлены миру новых смартфонах Samsung S22. По словам экспертов, можно было ожидать повторения тех недостатков, которые были замечены в предыдущей, 21-1 линейке смартфонов. Но никто даже не предполагал, что такие важные компоненты, как видеокамеры, окажутся хуже.

Эксперты представили расширенных анализ со сравнением технических характеристик объективов и цифровых датчиков. Они буквально на пальцах доказали, что камеры в новой линейке хуже, чем в старой.

Кроме прочего, раздражает решение производителя использовать маленький сенсор в модели S22 Ultra. По мнению специалистов, качество съемки от этого заметно ухудшится, хотя практических доказательств данному факту еще никто не представил.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / В мире: Русские жители Латвии отпраздновали День Победы вопреки всем запретам

13.11 / Яценюк: Чтобы освободить Саакашвили, надо применить дипломатические переговоры

31.12 / Жертвами взрывов в Йемене стали три сотрудника Красного Креста

07.08 / В РФ провели более 30 млн тестов на коронавирус

16.06 / Путин: Байден не приглашал меня в гости

13.08 / Губерман: Когда воюет говно с говном, то неважно, кто победил

18.11 / В Кремле обсудили проект стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ

25.08 / В Офисе президента Украины подтвердили, что ближайшая встреча в нормандском формате отменена

06.07 / Водительские права планируется использовать для услуг банков

29.09 / Помпео: США стремятся снизить зависимость Европы от России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика