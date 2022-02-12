 

Android 13 позволит избавиться от навязчивых сообщений

12.02.2022, 1:01, Новости дня
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Напомним, что на днях в свет вышла новая версия мобильной операционной системы Android 13. Уже есть позитивные отзывы от экспертов, которые обнаружили в ПО очень полезную для обычных пользователей функцию.

Речь идет о возможности легко и просто избавиться от массы навязчивых сообщений, которые приходят на смартфон после установки того или иного приложения. Чтение занимает много времени, однако пользы для большинства владельцев мобильных устройств никакой.

Теперь эти сообщения можно будет просто отключить, говорят специалисты, начавшие изучать функционал новой операционки. Ввести запрет на получение сообщений модно будет при первом открытии любого вновь установленного приложения.



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