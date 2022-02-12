11 февраля в мире скончалось максимальное за полгода число инфицированных коронавирусом – ВОЗ

За последние 24 часа на планете скончались 12 788 пациентов с COVID-19, что является максимальным показателем с 21 июля 2021 года, когда в мире была зафиксирована рекордная смертность (20 112 жертв за 24 часа).

Скриншот: covid19.who.int

С начала пандемии в мире скончались, по данным ВОЗ, более 5,78 млн инфицированных коронавирусом.

Всего на планете подтвердили уже 404,9 млн случаев COVID-19, за последние сутки, 11 февраля, – 2,47 млн. В тройку стран с наибольшим числом инфицирований входят США (76,6 млн), Индия (42,5 млн) и Бразилия (почти 27 млн).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Резкое ухудшение эпидемиологической ситуации, которое началось в конце 2021 года, связывают с распространением более заразного штамма коронавируса “Омикрон”.

—