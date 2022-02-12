Мураев заявил, что оснований для введеня санкций против канала “Наш” не было

На брифинге по итогам заседания СНБО секретарь Совета Алексей Данилов сообщил, что санкции введены, в том числе, против кипрской компании, которая является владельцем канала “Наш”. Мураев эту информацию отрицает.

“Это говорит о том, что не производилось никакой проверки. Это абсолютно украинская компания. Ее учредители – украинцы, члены трудового коллектива канала “Наш”, так было с самого начала. Летом я передал управление всему трудовому коллективу и учредителей стало в пять раз больше, это все состав работников телеканала “Наш”, – сказал он.

По словам Мураева, “ни одного иностранного агента, ни резидента не было в контрагентах телеканала “Наш”.

“Оснований для введения санкций не было. Это абсолютно незаконное решение”, – считает политик.

Контекст:

Телеканал “Наш”, созданный на базе женского телеканала Maxxi TV, теперь уже бывший народный депутат Украины Евгений Мураев запустил в ноябре 2018 года. Название телеканала созвучно с названием партии “Наши”, которую Мураев возглавил в сентябре того же года.

Официальным владельцем телеканала числился отец Евгения Мураева Владимир Мураев, который умер в конце 2020-го. По данным KHARKIV Today, сейчас конечный бенефициар канала – мать политика Ольга Мураева. Она также является бенефициаром ООО “Наша Прага” (логотип Maxxi TV), свидетельствуют данные Opendatabot.

Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки. Летом 2021 года Мураев заявил, что передает управление телеканалом “Наш” коллективу.

27 января 2022 года стало известно, что Служба безопасности Украины готовит документы для наложения санкций на телеканал “Наш”.

Ограничительные меры в отношении телеканала были введены на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины, состоявшегося 11 февраля в Харькове. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что санкции против структур, причастных к телеканалу “Наш”, введены сроком на пять лет. Вечером того же дня канал пропал из телеэфира, хотя на YouTube трансляция продолжается.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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