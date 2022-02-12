N-TV – Джонсон опозорился, спутав даты основания НАТО на встрече со Столтенбергом

Премьер-министр Великобритании проявил себя как политик, не особенно хорошо подкованный в истории, пишет немецкий телеканал N-TV. На совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Борис Джонсон перепутал даты основания альянса, хотя только в 2019 году Лондон принимал саммит, посвящённый 70-летию основания НАТО.



AP

Британский премьер Борис Джонсон не смог проявить себя с лучшей стороны на встрече с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом и отвлечь внимание от скандала с серией вечеринок, проведённых в нарушение коронавирусных ограничений, пишет немецкий телеканал N-TV.

На совместной пресс-конференции с генеральным секретарём альянса Джонсон проявил себя как не особенно подкованный в истории политик. Свою речь он начал словами: «Когда НАТО было основано более 75 лет назад…» Между тем, альянс был создан в 1949 году, и 75 лет отметит только в 2024 году, подчёркивает N-TV.

Эта ошибка была воспринята как особенно примечательная, потому что Джонсон принимал саммит альянса, посвящённый 70-летию с даты его создания и прошедший в Лондоне в 2019 году. Как напоминает немецкий телеканал, НАТО было основано в Вашингтоне 4 апреля 1949 года США, Францией, Великобританией и девятью другими западными странами.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, напротив, нашёл ясные слова в отношении «российской агрессии» против Украины. «Это опасный момент для европейской безопасности», — заявил он на пресс-конференции с Джонсоном в Брюсселе. По его словам, численность российских войск в регионе продолжает расти. «Время предупреждения о возможном нападении становится всё короче и короче», — предостерёг Столтенберг.

Как отмечает N-TV, РФ и Белоруссия проводят совместные военные учения вблизи украинской границы, несмотря на резкую критику со стороны Киева и западных стран. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал «чрезвычайно масштабные» учения в разгар украинского кризиса «жестом большой жестокости», который беспокоит французское правительство. «Каждая страна, разумеется, имеет право проводить военные учения, но здесь наблюдается очень значительное скопление учений на границе с Украиной», — заявил глава МИД Франции.

Россия отрицает наличие планов нападения на Украину. В то же время Кремль утверждает, что чувствует угрозу со стороны Киева и НАТО, отмечает немецкий телеканал. Владимир Путин требует от военного альянса и США всеобъемлющих гарантий безопасности.

На встрече со своей британской коллегой Лиз Трасс в Москве министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что западные «ультиматумы» или «угрозы» ни к чему не приведут. Как напоминает N-TV, Великобритания недавно выбрала резкий тон в теме кризиса на Украине и пригрозила Москве жёсткими санкциями в случае российского вторжения.

Трасс призвала Россию отвести свои войска от границы с соседней страной, которая в настоящее время находится «в очень угрожающем положении». На совместной пресс-конференции с Трасс Лавров выразил разочарование переговорами и заявил, что российские соображения безопасности были проигнорированы, пишет немецкий телеканал N-TV.