 

В Израиле сообщили об эвакуации семей дипломатов из Киева

12.02.2022, 0:26, Новости дня
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Израиль эвакуирует семьи дипломатов из Киева и предостерегает соотечественников от поездок на Украину, сообщили в МИД страны.

По сообщению государственной телерадиокорпорации «КАН», МИД сегодня вечером выпустил предупреждение о поездках на Украину и объявил об эвакуации семей дипломатов и посланников из страны, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в заявлении МИД израильским гражданам, проживающим на Украине, рекомендовано «ни в коем случае не приближаться к горячим точкам», а тем, кто планировал поездку в эту страну, «воздержаться от нее в настоящее время».

Ранее сообщалось, что РФ не исключает возможность эвакуации дипломатов с Украины для защиты от возможных провокаций со стороны киевского режима и третьих стран.

В январе высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Украины заявил, что дипломатам в двух российских консульствах поступил приказ из Москвы подготовиться к выезду с Украины. New York Times сообщала, что 5 января Киев покинули 18 человек – это были в основном дети и жены российских дипломатов.

Позже Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются.

Напомним, что РФ неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора»



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