Xiaomi попытается занять место Apple на рынке дорогих смартфонов

Данную новость сообщил Лэй Цзюнь, который занимает должность руководителя китайского высокотехнологического гиганта Xiaomi. Он официально заявил, что его компания намерена потеснить американский Apple на глобальном рынке дорогих смартфонов.

Для этого Xiaomi сосредоточит свои основные инженерные и финансовые ресурсы на разработке высококачественных мобильных устройств.

На первом этапе китайская компания хочет полностью сравняться по основным показателям с Apple на своем домашнем рынке. Затем нужно будет обогнать «яблочников» в Китае и активно догонять на зарубежных рынках. Однако это не является краткосрочной задачей, отметил Лэй Цзюнь. Только первый этап займет не менее трех лет.