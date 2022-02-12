Ученые еще раз исследовали последствия чумы в Европе 14 века

Историки считают, что эпидемия чумы, бушевавшая на Европейском континенте с 1346 по 1353 год, унесла жизни от одной трети до половины населения. К сожалению, точными данными ученые оперировать не могут, так как демографическая статистика в 14 веке не велась, а потому оценки приходится делать по косвенным признакам.

В том, что это была страшная гуманитарная катастрофа, не сомневается никто. Однако же ряд представителей науки утверждают, что общепринятые цифры потерь могут быть существенно завышены.

Ученые обращают внимание на то, что сокращение населения в доиндустриальную эпоху, несомненно, привело бы и пропорциональному сокращению сельскохозяйственного производства. Проведя исследования, они определили, что от 30 до 50 процентов населения могли умереть только на половине территории Европы. А на самом западе и в восточной части континента эпидемия прошла без сильных демографических потерь.