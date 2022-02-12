 

Ученые еще раз исследовали последствия чумы в Европе 14 века

12.02.2022, 0:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Историки считают, что эпидемия чумы, бушевавшая на Европейском континенте с 1346 по 1353 год, унесла жизни от одной трети до половины населения. К сожалению, точными данными ученые оперировать не могут, так как демографическая статистика в 14 веке не велась, а потому оценки приходится делать по косвенным признакам.

В том, что это была страшная гуманитарная катастрофа, не сомневается никто. Однако же ряд представителей науки утверждают, что общепринятые цифры потерь могут быть существенно завышены.

Ученые обращают внимание на то, что сокращение населения в доиндустриальную эпоху, несомненно, привело бы и пропорциональному сокращению сельскохозяйственного производства. Проведя исследования, они определили, что от 30 до 50 процентов населения могли умереть только на половине территории Европы. А на самом западе и в восточной части континента эпидемия прошла без сильных демографических потерь.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Число интернет-пользователей в Китае приблизилось к 1 млрд

24.09 / Постпред США заклеймила позором Совбез ООН

23.08 / Стоимость биткоина превысила 50 тыс. долларов

11.09 / Белорусские пограничники осмотрели автомобиль украинского посла

11.07 / В Канаде разбился легкомоторный самолет, один из находившихся на борту выжил

29.11 / Песков пошутил о планах «переименовать» QR-коды

20.07 / Берлин поможет Киеву продлить соглашение с РФ о транзите российского газа через Украину – Bloomberg

30.07 / Россиянам решили упростить выдачу субсидий по ЖКХ

28.09 / Бросившего яйцо в Макрона решили лечить принудительно

15.07 / В РФ подтвердили 6,4 тыс. новых случаев коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика