Мать Саакашвили надеется, что ее сын вскоре вернется в Украину

“Он очень неуютно себя чувствует. И вообще ясно, что он там не должен находиться. К сожалению, у нас ничего не двигается. Вчера мы получили информацию из Украины, которая меня очень обрадовала. Я в восторге от оперативности генеральной прокуратуры Украины… Прокуратура признала его пострадавшим. Это для нас очень важно”, – отметила она.

Аласания выразила надежду, что вскоре Саакашвили вернется в Украину.

“Я не знаю, как дальше будут развиваться события, но я очень надеюсь, что скоро он, наверное, вернется в Украину. Я очень на это рассчитываю. Я очень на это рассчитываю и очень прошу вас всех посодействовать этому и помочь ему вернуться в Украину”, – обратилась мать политика.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине.

1 октября 2021 года политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – “для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации”. 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

30 декабря Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави.

Саакашвили заявил 13 января 2022 года в суде, что лечение, которое он получил в горийском госпитале, еще больше подорвало его здоровье.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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