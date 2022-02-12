 

Мать Саакашвили надеется, что ее сын вскоре вернется в Украину

12.02.2022, 0:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Он очень неуютно себя чувствует. И вообще ясно, что он там не должен находиться. К сожалению, у нас ничего не двигается. Вчера мы получили информацию из Украины, которая меня очень обрадовала. Я в восторге от оперативности генеральной прокуратуры Украины… Прокуратура признала его пострадавшим. Это для нас очень важно”, – отметила она.

Аласания выразила надежду, что вскоре Саакашвили вернется в Украину.

“Я не знаю, как дальше будут развиваться события, но я очень надеюсь, что скоро он, наверное, вернется в Украину. Я очень на это рассчитываю. Я очень на это рассчитываю и очень прошу вас всех посодействовать этому и помочь ему вернуться в Украину”, – обратилась мать политика.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине. 

1 октября 2021 года политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – “для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации”. 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

30 декабря Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави.

Саакашвили заявил 13 января 2022 года в суде, что лечение, которое он получил в горийском госпитале, еще больше подорвало его здоровье.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03 / Исследование древнеегипетской фрески привело к новому научному открытию

03.12 / “Довольная семейка”. 38-летний Евгений Кошевой с женой сделал себе татуировки

15.07 / Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ

15.09 / Прорывные технологии “Полли-Сервиса” заинтересовали правительственную делегацию из ОАЭ во главе с Государственным министром продовольственной и водной безопасности

29.11 / Правительство решило увеличить квоты на ввоз и производство обезболивающих средств

08.03 / Москвичек поздравили с 8 Марта «Букетомешалкой»

12.12 / Французские власти пожертвовали Новым годом ради карантина

26.09 / Гражданин Таджикистана избил двух сотрудников посольства в Москве

30.12 / Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави

25.09 / Компания Realme выпустила стодолларовый смартфон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика