 

Суд арестовал депутата Киевсовета Трубицына с альтернативой залога

12.02.2022, 0:14, Новости дня
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“ВАКС вынес решение об избрании меры пресечения [Трубицыну] в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 14 млн 886 тыс. грн”, – сообщили в суде.

Контекст:

Главред издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов сообщил 9 февраля, что НАБУ задержало на взятке Трубицына, а также его помощника. По информации Бутусова, сумма взятки составляет 1,26 млн грн.  “Украинская правда” сообщила, что Трубицын скрылся от детективов на автомобиле, его разыскивают. “Детективы НАБУ сумели задержать его неофициального помощника Александра Коча”, – уточнили журналисты.

Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура проинформировала, что на взятке в 1,26 млн грн были разоблачены депутат Киевсовета и еще пять человек. По данным следствия, депутат в сговоре со своим помощником, директором коммунального предприятия, заместителями директоров двух КП и приближенным к депутату лицом организовали незаконную схему для обеспечения победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли.

Глава партии “Слуга народа”, нардеп Елена Шуляк выразила мнение, что “это лишнее подтверждение факта, что во власти города процветает коррупция, в которой замешаны подчиненные городского головы”. Она заявила, что в партии ожидают “всестороннего и тщательного расследования”.

9 февраля специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила Трубицыну о подозрении.

Согласно информации на сайте Киевсовета, Трубицын – украинский предприниматель, букинист, меценат, общественно-политический деятель. В 2020 году он стал депутатом Киевсовета и главой постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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